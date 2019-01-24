Лукашенко сравнил свое отношение к россиянам и белорусам

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одинаково относится к россиянам и белорусам, передает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал во время встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

«Русских с белорусами столкнуть не удастся никогда, по крайней мере, пока я президент. Для нас русский человек, для меня лично, то же самое, что и белорус», — сказал Лукашенко.

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Он добавил, что Белоруссия останется для россиян «родным домом», и жители страны «полны решимости с нашими старшими братьями сотрудничать».

Ранее сообщалось, что Белоруссия предложила России обсудить налоговый маневр.