CNN: спецпрокурор по «российскому делу» собирает новые данные о связях Трампа

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование дела о «вмешательстве России», собирает информацию о связях между американским лидером Дональдом Трампом и Национальной стрелковой ассоциацией (НСА) страны. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, команда Мюллера ищет информацию о связях между Трампом и ассоциацией в период президентских выборов в США.

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Как отмечается, следователям интересно, когда Трамп завязал отношения с представителями НСА.

Ранее сообщалось, что Трамп поблагодарил ведущего «российское дело» Мюллера.