Тимошенко выдвинула свою кандидатуру на пост президента Украины
Украинский политик Юлия Тимошенко официально объявила об участии в выборах на Украине, пишет украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что Тимошенко сделала это заявление на съезде своей партии «Батькивщина» в столичном Дворце спорта.
В случае победы она обещает «наступление на дипломатическом фронте». Также Тимошенко отметила, что ее первым указом станет объявление о «конституционном референдуме».
Ранее сообщалось, что Тимошенко оценила рост цен на отопление на Украине за десять лет.