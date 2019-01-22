Тимошенко выдвинула свою кандидатуру на пост президента Украины

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Украинский политик Юлия Тимошенко официально объявила об участии в выборах на Украине, пишет украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что Тимошенко сделала это заявление на съезде своей партии «Батькивщина» в столичном Дворце спорта.

В случае победы она обещает «наступление на дипломатическом фронте». Также Тимошенко отметила, что ее первым указом станет объявление о «конституционном референдуме».

Ранее сообщалось, что Тимошенко оценила рост цен на отопление на Украине за десять лет.