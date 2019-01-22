Карлес Пучдемон пообещал Москве дружбу независимой Барселоны
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассказал, как бы независимая Барселона строила отношения с Москвой, передает сайт kp.ru.
Он отметил, что Россия и Барселона — две европейские нации с общей историей.
«Ваша страна — одна из самых влиятельных на земле, и независимая Каталония будет поддерживать с ней близкие и дружеские отношения, так же, как и со всем миром», — отметил он.
Ранее Пучдемон заявил, что Каталония рассчитывает на советы России о будущем своей независимости.