Карлес Пучдемон пообещал Москве дружбу независимой Барселоны

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассказал, как бы независимая Барселона строила отношения с Москвой, передает сайт kp.ru.

Он отметил, что Россия и Барселона — две европейские нации с общей историей.

«Ваша страна — одна из самых влиятельных на земле, и независимая Каталония будет поддерживать с ней близкие и дружеские отношения, так же, как и со всем миром», — отметил он.

Ранее Пучдемон заявил, что Каталония рассчитывает на советы России о будущем своей независимости.