Додон анонсировал скорую встречу с Путиным

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Молдавский президент Игорь Додон заявил, что на следующей неделе прибудет в Россию, где намерен провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное ТВ.

По его словам, в России у него запланировано «несколько встреч», однако их участников он назвать не стал.

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«Мы договорились на следующей неделе встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить нашу двустороннюю повестку», — заметил Додон.

Он уточнил, что, помимо прочего, он намерен поговорить с президентом о транзите молдавских товаров в Россию через Украину.

В конце прошлого года сообщалось, что Додон объявит 2019-ый годом России в Молдавии.