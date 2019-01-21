Член УКРОПа стал кандидатом в президенты Украины

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Бизнесмен, политик и член политической партии УКРОП Александр Шевченко зарегистрирован ЦИК Украины в качестве участника президентских выборов в стране. Об этом сообщает УНИАН.

Шевченко заявил, что после регистрации он намерен начать предвыборную кампанию. По его словам, он собирается посетить «каждый уголок» страны, чтобы представить людям свою программу, которая позволит превратить Украину в «зажиточное государство».

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«Позитивные преобразования могут произойти только при одном условии — в случае полного и тотального очищения властной вертикали от старых политиков, от «пороха», который годами оседал в наших домах», — добавил Шевченко.

Вероятнее всего, под «порохом» политик имел в виду нынешнего президента страны Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что депутат Рады от Радикальной партии Олег Ляшко выдвинут кандидатом в президенты Украины.