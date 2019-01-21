Песков прокомментировал возможные санкции из-за «дела Скрипалей»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал намерение Евросоюза (ЕС) ввести санкции из-за «дела Скрипалей». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, реакция российской стороны в отношении этих намерений «очень негативная». Он подчеркнул, что доказательств причастности к произошедшему в Солсбери отравлению «подозреваемых» Александра Петрова и Руслана Боширова так и не было представлено.

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«Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан в Великобритании. Но одновременно есть очень много фотографий граждан России в Великобритании, и они не являются прямым доказательством», — сказал Песков.

Он добавил, что Москве неизвестно о существовании каких-либо конкретных доказательств, поэтому к намерению ввести санкции она относится негативно.

Ранее сообщалось, что представители 28 стран Евросоюза договорились о введение санкций против четырех подозреваемых по «делу Скрипалей», в том числе и на Александра Петрова и Руслана Боширова.

В марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». В настоящее время они скрываются от общественности. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании.