Песков отреагировал на данные о согласии Японии на часть Курил

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Токио не предлагал Москве передать японской стороне два Курильских острова в связи с обсуждением мирного договора между странами, передает ТАСС.

По словам Пескова, официальные предложений на этот счет не поступало, а возможные рассуждения по этому поводу не будут способствовать успеху переговоров.

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«Любые заявления на этот счет — это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух», — сказал Песков.

Ранее японский премьер Синдзо Абэ заявил, что согласен на заключение мирного договора с Россией, если Японии будет гарантирована передача части южных Курильских островов.