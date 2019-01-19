Захарова призвала Чубайса ответить за «бедность россиян»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/9/12016009/RIAN_5662623.HR-pic905-895x505-11742.jpg">

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова спросила у главы Роснано Анатолия Чубайса, что он предпринял, чтобы сделать россиян менее бедными. Такой вопрос содержится в ее посте в фейсбуке.

Ранее Чубайс заявил, что Россия является бедной и энергорасточительной страной. Впоследствии эти слова раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев.

Реклама

Захарова также вступила в спор, в первую очередь подчеркнув, что Россия является «богатейшей страной».

Она спросила у Чубайса, что он сделал для борьбы с бедностью, напомнив, что он «десятилетиями являлся членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности». Она заключила, что ждет от политика ответа «как ваучер члена кабинета».