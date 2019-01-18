CNN: Трампа «ошеломили» слова о дружбе его кандидата и прокурора по «делу о России»

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Президент США Дональд Трамп был ошеломлен, когда увидел по телевизору сюжет об утверждении своего кандидата на должность генерального прокурора США Уильяма Барра, который рассказал конгрессу о своей дружбе и теплых отношения с специальным прокурором США Робертом Мюллером, который ведет расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на три неназванных источника.

Во время слушаний в конгрессе Барр описал, как он рассказал Трампу о своих отношениях с Мюллером. По его словам, Барр также рассказал, что они со спецпрокурором дружат семьями и «останутся хорошими друзьями, когда все это закончится». Кроме того, Барр рассказал, что он знаком с Мюллером 30 лет, а также о тесном сотрудничестве с ним во времена, когда кандидат Трампа работал в министерстве юстиции при президенте Джордже Буше.

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По словам Барра, Трамп был заинтересован рассказом об их дружбе. Однако озвученные подробности на слушаниях в конгрессе на этой неделе застали президента США врасплох, рассказали три источника CNN.

По информации CNN, Трамп был недоволен при описании его кандидатом близких отношений с Мюллером и посетовал советникам на то, что он не осознавал, насколько их работа пересекалась ранее и что они были так близки. Однако позже Трамп успокоился, заметив, что Барр и Мюллер являются частью «вашингтонского истеблишмента».

Ранее сообщалось, что кандидат Трампа на пост генпрокурора страны Уильям Барр заверил, что не позволит главе государства менять доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.