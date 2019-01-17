Нарышкин: Британия уничтожает улики по делу Скрипалей
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что британские власти уничтожают улики по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, это «грязная провокация».
«Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали с первых дней», — отметил Нарышкин.
Он подчеркнул, что местонахождение Юлии Скрипаль и ее отца до сих пор неизвестно.
«Почему они скрывают?, — сказал Нарышкин.
Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал санкции против Боширова и Петрова.
В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.