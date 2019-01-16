WP: окруженный «информаторами» Трамп разозлил Вашингтон

Президент США Дональд Трамп не доверяет своему окружению, пишет в колонке для The Washington Post Марк Тиссен.

Автор пишет, что действия Трампа, который пошел на «экстраординарные меры для того, чтобы скрыть детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным», включая изъятие заметок переводчика и указание не обсуждать детали беседы даже с высокопоставленными должностными лицами его собственной администрации «разозлили» Вашингтон. Некоторые чиновники после этого считают это доказательством того, что президент США является тайным российским агентом.

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Как пишет WP, такие действия показывают, что Трамп не доверяет своему окружению. Недоверие иожет быть вызвано неоднократными примерами того, как детали закрытых переговоров Трампа просачивались в СМИ, пишет колумнист.

В сентябре 2018 года газета The New York Times опубликовала статью анонимного чиновника из администрации президента США о сопротивлении Дональду Трампу. Американский лидер после публикации назвал автора «незначительным человеком». Позже сообщалось, что в Белом доме почти нашли автора скандальной анонимной статьи в NYT.