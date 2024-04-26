Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дату встречи представителей Еревана и Баку в Казахстане пока не определили

Бадалян: дата встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане не определена

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Министерство иностранных дел Армении сообщит о возможной дате встречи глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова по предложению казахстанской стороны, как только будет достигнута договоренность о ней, дата мероприятия пока не определена. Об этом заявил агентству Sputnik пресс-секретарь армянского ведомства Ани Бадалян.

Дипломат подчеркнула, что Ереван рассматривает и поддерживает те посреднические усилия или площадки для ведения переговоров, которые направлены на достижение прочного мира на Южном Кавказе, соответствуют взаимосогласованным документам, в том числе Алма-Атинской декларации от 1991 года.

23 апреля азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане. По его словам, если Ереван также ответит согласием, то встреча состоится в Астане.

Также Алиев заявил, что у Азербайджана и Армении есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение между ними, осталось лишь проработать детали.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами