Дату встречи представителей Еревана и Баку в Казахстане пока не определили

Министерство иностранных дел Армении сообщит о возможной дате встречи глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова по предложению казахстанской стороны, как только будет достигнута договоренность о ней, дата мероприятия пока не определена. Об этом заявил агентству Sputnik пресс-секретарь армянского ведомства Ани Бадалян.

Дипломат подчеркнула, что Ереван рассматривает и поддерживает те посреднические усилия или площадки для ведения переговоров, которые направлены на достижение прочного мира на Южном Кавказе, соответствуют взаимосогласованным документам, в том числе Алма-Атинской декларации от 1991 года.

23 апреля азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане. По его словам, если Ереван также ответит согласием, то встреча состоится в Астане.

Также Алиев заявил, что у Азербайджана и Армении есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение между ними, осталось лишь проработать детали.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.