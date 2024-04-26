Найден способ создания нанопорошков для лечения рака ультрафиолетом

Сотрудники Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета запатентовали технологию получения наночастиц, которые в дальнейшем можно использовать в лечении онкологических заболеваний при помощи ультрафиолетового излучения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Сегодня многие виды рака лечат при помощи фотодинамической терапии. Она основана на способности ряда лекарственных препаратов избирательно накапливаться и удерживаться в ткани злокачественных опухолей. Такие препараты выпускаются в виде наночастиц, которые под действием лазера запускают фотохимические реакции, что приводит к гибели опухоли без негативного влияния на здоровые ткани и органы. Однако если опухоль располагается внутри организма, то вместо лазера используют рентген, предполагающий лучевую нагрузку. Ученые НГУ придумали, как активировать частицы вне организма, что делает этот метод абсолютно безопасным.

«Мы научились делать частицы, которые предварительно активируются вне организма с помощью ультрафиолетового излучения, а потом вводятся в нужный участок опухоли и в течение шести часов оказывают на ее клетки необходимое воздействие», – рассказал «Газете.Ru» ведущий специалист ЦТТК НГУ Евгений Галашов.

Кроме того, наночастицы, получаемые по технологии новосибирских разработчиков, обладают размером менее 20 нм, это оптимальный порог для проникновения в опухолевые клетки.

Это значительно расширяет спектр опухолей, которые можно лечить таким образом. Сейчас сотрудники университета ведут работу над синтезом наночастиц, активируемых с помощью ультразвука и магнитного поля. Это позволит подобрать оптимальную стратегию применения терапии для каждого пациента.

Запатентованный способ получения наночастиц достаточно недорогой и без особых проблем может быть воспроизведен российской промышленностью. Следующим этапом внедрения технологии в практическое здравоохранение должны стать необходимые испытания самих нанопорошков, полученных с ее помощью.

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