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«Может ли это быть совпадением?» Игрок «Сочи» об отравлении перед матчем с «Ахматом»

Игрок «Сочи» Кордова: необычно, что футболисты отравились за обедом перед матчем

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Александр Вильф/РИА Новости

Венесуэльский нападающий «Сочи» Серхио Кордова на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, в котором высказался об отравлении футболистов команды перед матчем перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«Необычно, что семь игроков отравились за обедом перед таким важным матчем. Любопытно, что они все ели одно и то же. Может ли это быть совпадением?» — написал футболист.

Об отравлении игроков перед матчем заявил главный тренер «Сочи» Роберт Морено. Он рассказал, что после обеда плохо стало 14-ти футболистам и пятерым членам команды — кого-то тошнило, у кого-то была диарея.

Матч состоялся 25 апреля и завершился поражением «Сочи» со счетом 0:1. Подопечные Морено идут на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ахмат» расположился на 12-м месте с 26-ю баллами.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее «Локомотив» высмеял ничью ЦСКА и «Спартака».

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