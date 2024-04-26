Тимошенко высказалась об ограничениях для украинцев по закону о мобилизации

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала незаконным ограничения на предоставление консульских услуг для украинцев призывного возраста в связи с принятием нового закона о мобилизации на Украине. Соответствующую публикацию она разместила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Тимошенко, запрет вызвал «хаос» на Украине. Политик отметила, что новый закон привел к ограничению в правах людей с инвалидностью и других категорий мужчин призывного возраста, не являющихся военнобязанными.

Перед этим МИД Украины предупредил, что консульские услуги мужчинам призывного возраста в стране снова начнут оказывать не раньше 18 мая 2024 года.

До этого Тимошенко выразила мнение, что усиление мобилизации может привести к противостоянию украинцев.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 13 мая 2024 года.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Тимошенко предупредила Зеленского об опасности консолидации власти.