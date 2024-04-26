Мария Машкова рассказала о разрушенных отношениях с отцом

Уехавшая в США актриса Мария Машкова, дочь худрука Московского театра Табакова Владимира Машкова, рассказала о разрушенных отношениях с отцом. О звездном отце она поговорила с телеканалом «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией).

«Прошел, видимо, этот период. Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он был в моей жизни, но сейчас — нет», — ответила она на вопрос о том, хочет ли встретиться с Машковым.

Машкова призналась, что отец останется для нее «молодым, усатым, классным парнем» 24-25 лет.

Звезда «Не родись красивой» замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником, пара растит двоих детей: 12-летнюю Александру и 13-летнюю Стефанию. Знаменитость уже несколько лет живет с семьей в США, но до начала СВО она прилетала в Россию ради съемок. По словам Машковой, у ее мужа прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому она решилась на переезд. 10 ноября стало известно, что Машкова получила гражданство США.

Накануне Машкова обратилась к родителям в свой день рождения.

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