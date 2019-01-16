Аргентина и Бразилия признали парламент Венесуэлы единственным законным органом власти

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Бразилия и Аргентина считают находящийся под контролем оппозиции однопалатный парламент Венесуэлы (Национальную ассамблею) единственным легитимным органом власти в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова аргентинского президента Маурисио Макри, приехавшего в Бразилию.

По словам Макри, венесуэльский народ признал Национальную ассамблею единственным легитимным органом власти в стране, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро — диктатором.

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«Мы [Аргентина и Бразилия — «Газета.Ru»] разделяем обеспокоенность положением венесуэльцев. Международное сообщество уже осознало, что Мадуро — диктатор, который стремится остаться у власти с помощью фальшивых выборов и заключения в тюрьму оппозиционеров», — рассказал Макри.

Ранее сообщалось, что парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором.