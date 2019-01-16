Президент Зимбабве рассказал, зачем прилетел в Россию

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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва рассказал, с какой целью отправился в Россию. Об этом сообщает Reuters.

По словам зимбабвийского президента, он отправился в Россию, а также запланировал визит на всемирный экономический форум в Давосе с целью привлечь инвестиции.

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«Решение экономических проблем Зимбабве — монументальная задача, и, хотя это не всегда ощущается, мы движемся в правильном направлении», — заявил Мнангагва.

Он добавил, что глубоко опечален протестами против повышения цен на топливо, произошедшими в стране в его отсутствие.

Ранее сообщалось, что Зимбабве рассчитывает на помощь России в модернизации армии.