Президент Зимбабве рассказал, зачем прилетел в Россию
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва рассказал, с какой целью отправился в Россию. Об этом сообщает Reuters.
По словам зимбабвийского президента, он отправился в Россию, а также запланировал визит на всемирный экономический форум в Давосе с целью привлечь инвестиции.
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«Решение экономических проблем Зимбабве — монументальная задача, и, хотя это не всегда ощущается, мы движемся в правильном направлении», — заявил Мнангагва.
Он добавил, что глубоко опечален протестами против повышения цен на топливо, произошедшими в стране в его отсутствие.
Ранее сообщалось, что Зимбабве рассчитывает на помощь России в модернизации армии.