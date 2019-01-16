Лавров отреагировал на призыв к санкциям против России из-за ареста Уилана

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года назвал прискорбным тот факт, что из-за ситуации вокруг задержанного в Москве по обвинению в шпионаже Пола Уилана против России уже требуют ввести новые санкции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Глава МИД России подчеркнул, что Уилан был пойман с поличным, и речи о его обмене на задержанных за границей россиян идти не может.

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«Если ваш вопрос подразумевает то, что его арест может быть связан с желанием провести обмен Уилана на кого-то из наших граждан, то это абсолютно не соответствует действительности. Мы никогда такими вещами не занимаемся, он был задержан с поличным», — сказал Лавров.

Министр добавил, что брат Уилана находится в России, он ознакомлен с ситуацией и условиями содержания арестованного.

«Газета.Ru» ведет трансляцию пресс-конференции в режиме онлайн.