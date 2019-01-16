Президент Сербии объяснил огромную популярность Путина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/431/10608431/upload-RTX2JOF9-pic905-895x505-95848.jpg">

Президент Сербии Александар Вучич в интервью ТАСС заявил, что российский лидер Владимир Путин очень популярен в Сербии.

Он также предположил, что во время визита Путина в Белград российского президента будет встречать рекордное количество людей.

«Президент Путин обладает огромной популярностью в Сербии. Я думаю, [встречать российского лидера] соберется самое большое число людей за последние 20 лет, люди придут только, чтобы увидеть его», — сказал Вучич.

Реклама

По мнению Вучича, одной из причин популярности Путина в Сербии является то, что Россия спасла Белград от клейма геноцида ООН из-за ситуации в Югославии.

«Мы никогда не забудем 2015 год, когда (министр иностранных дел России Сергей. — «Газета.Ru») Лавров и (постпред России при ООН Виталий. — «Газета.Ru») Чуркин по указанию Путина спасли Сербию от клейма народа, осуществившего геноцид, как это предлагалось по британской резолюции в СБ ООН», — добавил Вучич.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о награждении Вучича орденом.