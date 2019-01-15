Порошенко снова обвинили в подкупе избирателей
Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Иван Крулько обвинил украинского президента Петра Порошенко в подкупе избирателей перед предстоящими выборами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Журналист Александр Дубинский сообщил, что в небольших населенных пунктах Украины чиновники организовали «социологический проект», участники которого получают 1 тыс. гривен (около $36). Для получения денег участникам необходимо заполнить анкету и подписать «личное обязательство».
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«Вот начало построения схемы по подкупу избирателей за Петра Порошенко на выборах президента… их штабы об этом открыто говорят», — заявил Крулько.
Ранее депутат Виталий Куприй также рассказывал о подкупе избирателей Порошенко.