Порошенко снова обвинили в подкупе избирателей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/151/12117151/RTX6JVUM-pic905-895x505-72347.jpg">

Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Иван Крулько обвинил украинского президента Петра Порошенко в подкупе избирателей перед предстоящими выборами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Журналист Александр Дубинский сообщил, что в небольших населенных пунктах Украины чиновники организовали «социологический проект», участники которого получают 1 тыс. гривен (около $36). Для получения денег участникам необходимо заполнить анкету и подписать «личное обязательство».

Реклама

«Вот начало построения схемы по подкупу избирателей за Петра Порошенко на выборах президента… их штабы об этом открыто говорят», — заявил Крулько.

Ранее депутат Виталий Куприй также рассказывал о подкупе избирателей Порошенко.