В парламенте Британии предложили вынести Мэй вотум недоверия

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Лидер британской оппозиции лейборист Джереми Корбин предложил вынести вотум недоверия премьеру страны Терезе Мэй после того, как парламентарии не одобрили предложенную ей сделку с Евросоюзом по Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению политика, это является самым крупным поражением кабмина с 1920-х годов, правительству не удалось договориться с другими партиями.

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«Я вношу предложение об объявлении вотума недоверия (премьер-министру)», — сказал Корбин.

Он добавил, что это вопрос будет обсуждаться 16 января. Мэй заметила, что нужно выяснить, доверяет ли парламент кабмину.

«Очевидно, что парламент не поддерживает соглашение. Но неясно, что же он поддерживает», — сказала Мэй.

Ранее британские парламентарии проголосовали против сделки с ЕС для выхода Великобритании из Евросоюза.

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