Глава МИД Германии напомнил России о последствиях выхода из Совета Европы

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Глава немецкого МИДа Хайко Маас предупредил о последствиях выхода России из Совета Европы. Об этом пишет Die Welt.

По его словам, после выхода из организации россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. При этом эта судебная инстанция является важной для гражданского общества России.

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Он подчеркнул, что воспринимает происходящее «с беспокойством».

Ранее сообщалось, что Маас намерен посетить Москву в январе.