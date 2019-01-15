Толстой высказался об участии России в январской сессии ПАСЕ

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Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой высказался против визита российской делегации на январскую сессию ПАСЕ. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом он заявил по итогам консультации с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в Женеве.

По словам Толстого, председатель говорила «как о большом достижении» о возможных поправках в регламент, которые запрещают частично лишать делегации права голоса при выборе кандидатур судей ЕСПЧ, генсека Совета Европы и комиссара СЕ по правам человека. Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что российская сторона считает подобную ситуацию контрпродуктивной.

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«Я считаю, что мы не должны формировать делегацию и направлять ее для подтверждения полномочий», — заявил Толстой на заседании комитета Госдумы по международным делам.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал заявление об участии России в ПАСЕ.