Спецпрокурор по «российскому делу» начал еще одно расследование в отношении Трампа

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Специальный прокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер начал еще одну проверку в рамках расследования в отношении расходов президента США Дональда Трампа на инаугурацию. Об этом сообщает The Daily Beast.

По данным издания, он заинтересовался обстоятельствами завтрака, который провел американский лидер 18 января 2017 года накануне церемонии вступления в должность.

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Как отмечается, на нем присутствовали около 60 человек. Среди них экс-глава комитета Палаты представителей по разведке Девин Нуньес и бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, а также представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Дании, Японии и т.д.

В частности, рассматривается версия о том, что взносы могли поступить от иностранных источников.

Ранее стало известно, что новый куратор «российского дела» скажет конгрессу о Мюллере.