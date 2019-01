Трамп ответил на вопрос о работе на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что он никогда не работал на Россию, сообщает Reuters.

Данное заявление президент сделал во время брифинга в Белом доме.

Американского лидера спросили, являются ли правдивыми сведения в статьях The Washington Post и The New York Times — СМИ, в частности, утверждали, что ФБР ведет секретное расследование связей Трампа с Россией.

Президент подчеркнул, что никогда не работал на Россию.

Ранее он в очередной раз обрушился с критикой на фейковые СМИ — так он называет издания и телеканалы, которые его критикуют.