Трамп ответил на вопрос о работе на Россию

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он никогда не работал на Россию, сообщает Reuters.

Данное заявление президент сделал во время брифинга в Белом доме.

Американского лидера спросили, являются ли правдивыми сведения в статьях The Washington Post и The New York Times — СМИ, в частности, утверждали, что ФБР ведет секретное расследование связей Трампа с Россией.

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Президент подчеркнул, что никогда не работал на Россию.

Ранее он в очередной раз обрушился с критикой на фейковые СМИ — так он называет издания и телеканалы, которые его критикуют.