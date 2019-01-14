МИД России призвал обсудить переименование Македонии в Совбезе ООН

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МИД России призвал вынести вопрос о переименовании Македонии на рассмотрение Совбеза ООН. Об этом говорится в комментарии на официальном сайте ведомства.

В МИД отметили, что данный вопрос должен решаться без навязывания извне сроков и условий и с опорой на общественную поддержку в Македонии и Греции.

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Ведомство подчеркнуло «взрывоопасность» ситуации на Балканах, чреватой подрывом стабильности и безопасности.

Ранее в МИД назвали причину переименования Македонии.