МИД России призвал обсудить переименование Македонии в Совбезе ООН
МИД России призвал вынести вопрос о переименовании Македонии на рассмотрение Совбеза ООН. Об этом говорится в комментарии на официальном сайте ведомства.
В МИД отметили, что данный вопрос должен решаться без навязывания извне сроков и условий и с опорой на общественную поддержку в Македонии и Греции.
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Ведомство подчеркнуло «взрывоопасность» ситуации на Балканах, чреватой подрывом стабильности и безопасности.
Ранее в МИД назвали причину переименования Македонии.