Лавров: суверенитет России над Курилами не обсуждается

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Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров подчеркнул, что японская сторона должна признать российский суверенитет над Курильскими островами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, это является частью базовой позиции российской стороны по этому вопросу и без него невозможно будет какое-либо движение вперед.

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«Мы привлекали внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория России», — сказал Лавров.

Он обратил внимание на то, что в японском законодательстве эти острова в настоящее время обозначены как территории Японии.

Ранее Лавров призвал Токио не искажать договоренности при работе над мирным договором.