В МИД Белоруссии спустя десять лет задумались о возвращении посла США

Глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что страна ведет переговоры с Соединенными Штатами по поводу возможного расширения дипприсутствия, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время страны обсуждают все проблемные вопросы, которые существуют в отношениях между ними. Среди них есть и расширение дипломатического присутствия не территории обеих стран.

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«Мы ведем переговоры, как развить наше сотрудничество, исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов», — сказал Макей.

Ранее в Белоруссии рассказали о шагах по улучшению отношений с США.

Отношения между странами ухудшились в 2008 году, когда в ответ на санкции США Белоруссия отозвала своего посла из Вашингтона и рекомендовала американской стороне поступить таким же образом. Дипломатический штат посольства Соединенных Штатов на белорусской территории сократился с 35 до 5 человек.