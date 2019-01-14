Американский журналист рассказал, какое заключение сделал Мюллер по «российскому делу»

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Американский журналист Карл Бернштейн в эфире телеканала CNN заявил, что ему рассказали об итогах расследования специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование о вменяемом России вмешательстве в американские выборы президента 2016 года, и передали ему содержание драфтового варианта финального отчета.

По словам журналиста, в проекте итогового отчета Мюллера заключается, что американский президент Дональд Трамп помог российскому президенту Владимиру Путину «дестабилизировать» США.

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«Слушайте, Трамп продолжает возвращаться к идее, что нам нужно улучшать отношения с Россией. Может быть. Он вполне может быть прав. Но с точки зрения силы и того, что может заметить каждый, он не действовал в отношении России от лица Соединенных Штатов, имеющих сильное преимущество. Скорее, он действовал так, что выглядит как цели Путина. Он помог Путину дестабилизировать Соединенные Штаты и вмешаться в выборы, независимо от того, были ли они целенаправленными или нет, и это то, о чем говорится в драфте доклада Мюллера, как мне сказали», — сказал Бернштейн.

Карл Бернштейн — журналист и автор книг. Он освещал Уотергейтский скандал, также с 1972 года работал в The Washington Post.

Ранее стало известно, что экс-адвокат Трампа не даст показания по «российскому делу».

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.