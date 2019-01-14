В Госдуме объяснили, что стоит за угрозами Трампа в адрес Турции

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Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин дал комментарий после слов президента США Дональда Трампа об экономических последствиях для Турции, если она нападет на курдов в Сирии. Об этом сообщает RT.

По словам Швыткина, курды являются союзниками американской стороны. Кроме того, Соединенные Штаты используют их для того, чтобы оказывать влияние на некоторые внутриполитические действия на сирийской территории. Он согласился с тем, что экономические меры могут быть приняты, но будут иметь минимизированный характер.

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«То есть, они не нанесут достаточного ущерба Турции, поскольку она, во-первых, является страной блока НАТО», — сказал Швыткин.

Он добавил, что Вашингтон также заинтересован в сотрудничестве с Турцией.

Ранее Трамп пригрозил Турции санкциями.