Трамп назвал публикацию о расследовании ФБР против него «оскорбительной»
Американский президент Дональд Трамп еще раз дал комментарий после публикации The New York Times о тайном расследовании ФБР против него. Об этом он сказал в интервью Fox News.
По словам главы государства, эта статья является самой оскорбительной из всех, которые он когда-либо читал.
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«Это огромное оскорбление», --заявил Трамп.
Он напомнил про увольнение «ужасного лжеца» Джеймса Коми, а также подчеркнул, что ведет себя по отношению к российской стороне жестче, чем какой-либо другой президент США.
Ранее Помпео отреагировал на информацию о расследовании ФБР против Трампа.