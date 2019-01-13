Трамп назвал публикацию о расследовании ФБР против него «оскорбительной»

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Американский президент Дональд Трамп еще раз дал комментарий после публикации The New York Times о тайном расследовании ФБР против него. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам главы государства, эта статья является самой оскорбительной из всех, которые он когда-либо читал.

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«Это огромное оскорбление», --заявил Трамп.

Он напомнил про увольнение «ужасного лжеца» Джеймса Коми, а также подчеркнул, что ведет себя по отношению к российской стороне жестче, чем какой-либо другой президент США.

Ранее Помпео отреагировал на информацию о расследовании ФБР против Трампа.