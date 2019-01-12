Трамп понадеялся на восстановление отношений России и США
Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что Соединенные Штаты выстраивают «жесткую» политику в отношениях с Россией, однако выразил надежду, что однажды отношения стран улучшатся.
Он подчеркнул, что его администрация занимает «более жесткую позицию» в отношении России, нежели предыдущие.
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«В то же самое время, как я часто говорил, поладить с Россией — это хорошо, а не плохо», — отметил Трамп.
Он добавил, что «всецело надеется» на улучшение отношений России и Соединенных Штатов в будущем.
Ранее Трамп оценил статью NYT о тайном расследовании против него.