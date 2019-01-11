Захарова высказалась о перспективе отношений России и Белоруссии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала прогноз по развитию российско-белорусских отношений. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, страны будут продолжать расширять стратегическое взаимодействие.
«Белоруссия — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению», — заявила Захарова.
Ранее сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил России потерей союзника.