Захарова высказалась о перспективе отношений России и Белоруссии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала прогноз по развитию российско-белорусских отношений. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, страны будут продолжать расширять стратегическое взаимодействие.

«Белоруссия — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению», — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил России потерей союзника.