Россияне рассказали, что пишут в списке желаний на 2026 год

Почти 60% опрошенных россиян уже составляют списки желаний на 2026 год
Wizard Goodvin/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (57%) опрошенных россиян уже составляют список желаний и целей на 2026 год, и чаще всего эти цели связаны с путешествиями. 75% из них включили поездки в список своих главных планов. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Авиаселс» (есть у «Газеты.Ru»).

В открытых ответах опрошенные связывают планы о будущих путешествиях не с разовыми поездками, а с частью образа жизни — наравне со здоровьем, работой и развитием.

Респонденты чаще всего выбирали цели, связанные с заботой о себе (56%), финансами (54%) и личным развитием (53%); почти каждый третий также отмечал личные и семейные планы. В открытых ответах эти цели конкретизируются: рядом с путешествиями пользователи пишут о желании сменить профессию, найти новую работу, вырасти в доходе или освоить новые навыки — от изучения иностранных языков до переобучения и запуска собственных проектов.

Планы и желания на 2026 год во многом опираются на опыт прошлого года. Среди пользователей, которые загадывали путешествия, у 60% они полностью сбылись, хотя бы частично — у 22%. В открытых ответах респонденты делились самыми яркими поездками за год: «В целях было посетить две новые страны, а получилось 6!», «Осуществила поездку в Санкт-Петербург, город моей мечты», «Открыл для себя Василь-Сурск!», «Уволилась с нелюбимой работы и поехала в Китай».

Карьерные, финансовые и личные цели тоже успешно достигла половина респондентов (51%), а 38% отметили, что задуманное на новый год пусть и не полностью, но всё же сбылось. В открытых ответах пользователи указывали свои важные поводы для гордости в 2025 году.

В сервисе отметили самые трогательные признания, а заодно и мотивацию на следующий год: «наконец полетел повидаться с мамой», «стала мамой», «освоил верховую езду и первая поездка на своей лошадке», «впервые стал дедушкой», «защита докторской диссертации», «родила сына, купила автомобиль и путешествовала», «Спустя три года встретил свою первую любовь и сделал предложение», «получила высшую категорию в работе, позволяющую больше путешествовать», «как и загадывала — переехала в Сочи!», «смог обеспечить долгожданный отдых своей семье», «освоила новую профессию мечты и открыла свою студию», «погашение ипотеки и переезд в уже свою собственную квартиру!!», «открыл любовь к себе».

В опросе приняли участие 3 326 россиян.

