Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети Х поприветствовал слова премьера Италии Джорджи Мелони о необходимости возобновления диалога с Россией и призвал ее возглавить эти усилия.

Он указал на заявление главы евродипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Европа должна перевооружаться и нанести ущерб России. По его оценке, такие высказывания «по-настоящему шокируют».

«Я хочу обратить внимание на то, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что Европе пора вернуться к диалогу с Россией. Мелони делает больше для мира и дипломатии, чем Кая Каллас. Давайте предоставим Мелони ведущую роль в установлении мира от лица Европы: нам нужно такое лидерство», — написал Мема.

В то же время политик отказался считать удар ВС РФ по Украине «Орешником» эскалацией. Россия продолжает быть открытой к диалогу, подчеркнул Мема.

В декабре прошлого года Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд.

10 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила, что для Европы пришло время для начала переговоров с Россией.

Ранее Зеленский разрешил Европе вести переговоры с Россией.