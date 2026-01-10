В Сыктывкаре ребенок упал в колодец и почти час просидел в ледяной воде

В Коми спасли ребенка, провалившегося в колодец с ледяной водой

В Сыктывкаре несовершеннолетний доставлен в больницу с переохлаждением, мальчик упал в колодец с ледяной водой и почти час ждал помощи. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской детской клинической больницы.

13-летний школьник гулял вместе с приятелем возле заброшенного здания и провалился в открытый колодец. Он провел в ледяной воде почти 40 минут в ожидании помощи. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые извлекли ребенка из колодца и доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу с переохлаждением.

Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Врачи готовят его к выписке.

До этого в Воронежской области двое детей провалились под лед. Двое мальчиков решили прогуляться по неокрепшему льду и оба ушли под воду. Крики детей услышал случайный прохожий, ему удалось вытащить из воды одного мальчика. Спасти второго ребенка не удалось.

Ранее на Чукотке ребенок на снегоходе провалился под лед.