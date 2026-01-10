В Госдуме рассказали, как правильно избавляться от елок после Нового года

Депутат Кошелев: натуральные елки надо сдавать на переработку после Нового года

Натуральные елки нужно отдавать на переработку после Нового года, чтобы их измельчили в щепу и передали для благоустройства городских территорий. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

По его словам, искусственные елки стоит отнести на площадку для крупногабаритных отходов.

«Натуральные новогодние елки, сосны, пихты — это крупногабаритные отходы, их следует утилизировать особым образом. Самый правильный способ — сдать на переработку», — заявил депутат.

Кошелев рассказал, что на предприятиях по переработке деревья измельчают в щепу, а затем используют для благоустройства города, а также в качестве подстилок животным в зоопарках или в качестве компоста.

Парламентарий отметил, что после новогодних праздников во многих городах проводят акции по переработке, среди которых «Елочный круговорот» в Москве или всероссийский «Елковорот».

До этого член Ассоциации юристов России, юрист ЮК «Легес Бюро» Ольга Турунина рассказала, что россиянам, которые после новогодних праздников выбросят елку в обычный мусорный контейнер, может грозить административный штраф в несколько тысяч рублей.

По ее словам, новогодняя елка относится к крупногабаритным отходам и не подлежит утилизации в стандартных контейнерах у жилых домов.

