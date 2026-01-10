Размер шрифта
Против администрации Трампа подали иск пять американских штатов

Reuters: пять штатов США подали иск против администрации Трампа
Anna Rose Layden/Reuters

Пять американских штатов подали судебный иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за заморозки федерального финансирования программ поддержки семей и ухода за детьми на сумму более $10 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иск в федеральный суд Манхэттена подали Калифорния, Иллинойс, Миннесота, Колорадо и Нью-Йорк. Речь идет о $7,3 млрд в рамках программы, которая предусматривает помощь малообеспеченным семьям с детьми, около $2,4 млрд из Фонда развития и ухода за детьми, а также о $869 млн грантов на соцуслуги.

Несколько дней назад Трамп предположил, что члены Демократической партии найдут способ инициировать процедуру импичмента, если республиканцы проиграют промежуточные выборы в Конгресс.

До этого американская конгрессвумен Эйприл Делэйни призвала демократов инициировать процедуру импичмента Трампу из-за военной операции в Венесуэле.

Ранее Трамп решил убрать бездомных из столицы США.

