Против администрации Трампа подали иск пять американских штатов

Пять американских штатов подали судебный иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за заморозки федерального финансирования программ поддержки семей и ухода за детьми на сумму более $10 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иск в федеральный суд Манхэттена подали Калифорния, Иллинойс, Миннесота, Колорадо и Нью-Йорк. Речь идет о $7,3 млрд в рамках программы, которая предусматривает помощь малообеспеченным семьям с детьми, около $2,4 млрд из Фонда развития и ухода за детьми, а также о $869 млн грантов на соцуслуги.

