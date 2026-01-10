Размер шрифта
Депутат Рады Кучеренко спрогнозировал кризис ЖКХ в Киеве

Депутат Рады Кучеренко предрек сложную ситуацию с электроснабжением Киева зимой
Депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил в эфире украинского телеканала «Новини.LIVE», что бездействие городских властей Киева и растерянность жителей столицы, которые не получают никакой реакции на свои проблемы, приближают угрозу кризиса в жилищно-коммунальной сфере.

«Меня сейчас в первую очередь беспокоит, что меня киевляне буквально раздирают, потому что они хоть в ком-то видят, что с кем-то можно диалог вести. Люди не понимают, что им делать. Вот что опасно,» — сказал Кучеренко.

Он отметил, что управляющие компании зачастую не предупреждают жильцов и не разъясняют им дальнейшие действия, ограничиваясь рекомендациями покинуть жилье.

«А сейчас главное снять психологическое напряжение и попытаться киевлянам четко сказать, дать рекомендации, что им делать» — подытожил депутат.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» писал, что на украинскую столицу начался массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Ранее в Госдуме призвали усилить боевые действия, чтобы Украина «стала ласковее».

