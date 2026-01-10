Размер шрифта
В Германии заявили, что мир на Украине ближе, «чем известно общественности»

Депутат бундестага Лашет: Россия согласится на мирное урегулирование на Украине
Председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет заявил, что Россия согласится на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на его интервью медиагруппе Funke.

«У меня создается впечатление, что американцы координируют каждый свой шаг с Москвой и ближе к всеобъемлющему решению, чем известно общественности. В противном случае их переговорные усилия было бы трудно объяснить», — сказал он.

Лашет также отметил, что Владимир Зеленский «не проявлял бы такой готовности к компромиссу, если бы не было косвенных сигналов с другой стороны».

До этого американский портал Axios сообщал, что представители администрации президента США Дональда Трампа договорились с Киевом практически по всем аспектам потенциального соглашения о завершении конфликта между Россией и Украиной.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что Россию удовлетворит соглашение, достигнутое Соединенными Штатами и Украиной.

Ранее Зеленский разрешил Европе вести переговоры с Россией.

