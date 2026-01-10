В Германии заявили, что мир на Украине ближе, «чем известно общественности»

Председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет заявил, что Россия согласится на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на его интервью медиагруппе Funke.

«У меня создается впечатление, что американцы координируют каждый свой шаг с Москвой и ближе к всеобъемлющему решению, чем известно общественности. В противном случае их переговорные усилия было бы трудно объяснить», — сказал он.

Лашет также отметил, что Владимир Зеленский «не проявлял бы такой готовности к компромиссу, если бы не было косвенных сигналов с другой стороны».

До этого американский портал Axios сообщал, что представители администрации президента США Дональда Трампа договорились с Киевом практически по всем аспектам потенциального соглашения о завершении конфликта между Россией и Украиной.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что Россию удовлетворит соглашение, достигнутое Соединенными Штатами и Украиной.

Ранее Зеленский разрешил Европе вести переговоры с Россией.