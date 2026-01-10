Военкор опубликовал обращение солдата СВО к Бастрыкину после драки в клубе

Военнослужащий спецоперации на Украине записал видеообращение председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину, в котором пожаловался на посетителей ночного клуба, требовавших с него денег на общак (воровскую кассу — прим. ред.) Об этом сообщил военкор Дмитрий Стешин в Telegram-канале.

В обращении боец рассказал, что после ранения и лечения в госпитале отправился в отпуск к родителям в Кумертау — (Башкортостан). Там он проводил время в ночном клубе, где к нему подошел неизвестный мужчина и спросил, почему солдат не сдает деньги с передовой в так называемый общак некоему мужчине по имени Артур.

После этого военнослужащего начали избивать шесть человек. В результате инцидента мужчина попал в больницу с переломами четырех ребер. Военный признался, что теперь не знает, как ему возвращаться на службу после полученных травм.

Военкор, обнародовавший видео, описал сложившуюся ситуацию словом «скотство» и выразил надежду, что глава СК России обратит внимание на инцидент.

До этого в Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как вдова военнослужащего СВО обратилась к президенту России Владимиру Путину во время его прямой линии.

Ранее суд потребовал списать долг по кредиту вдове ветерана, оформленному до начала СВО.