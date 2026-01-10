В Татарстане двое взрослых и двое детей отравились угарным газом

В Верхнем Услоне следователи устанавливают обстоятельства отравления семьи угарным газом, спасти двоих детей и двоих взрослых не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ Татарстана.

Инцидент произошел в частном жилом доме по улице Заовражная, по данным издания Kazanfirst, местная жительница нашла в частном доме четырех членов своей семьи в бессознательном состоянии. 63-летнюю женщину, ее 51-летнего сына, а также 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку спасти не удалось.

По предварительной информации, семья отравилась угарным газом из-за наледи на дымоходе печи. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Бурятии семья отравилась угарным газом из-за долга за электричество. Семья обогревала дом дизельным генератором после отключения электричества за неуплату, спасти их не удалось.

Ранее в Казани два ребенка отравились угарным газом.