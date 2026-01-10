Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Татарстане двое взрослых и двое детей отравились угарным газом

В Татарстане возбудили дело после отравления семьи угарным газом
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Верхнем Услоне следователи устанавливают обстоятельства отравления семьи угарным газом, спасти двоих детей и двоих взрослых не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ Татарстана.

Инцидент произошел в частном жилом доме по улице Заовражная, по данным издания Kazanfirst, местная жительница нашла в частном доме четырех членов своей семьи в бессознательном состоянии. 63-летнюю женщину, ее 51-летнего сына, а также 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку спасти не удалось.

По предварительной информации, семья отравилась угарным газом из-за наледи на дымоходе печи. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Бурятии семья отравилась угарным газом из-за долга за электричество. Семья обогревала дом дизельным генератором после отключения электричества за неуплату, спасти их не удалось.

Ранее в Казани два ребенка отравились угарным газом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27588103_rnd_8",
    "video_id": "record::9b6fa4d5-e1d2-4f03-bd70-b5de0b99cafb"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+