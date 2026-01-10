Названа причина апатии после новогодних каникул

У многих после окончания новогодних праздников может возникнуть чувство апатии и депрессии. Как рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова, это может быть связано с тем, что на новый год люди ставят себе амбициозные цели, и затем разочаровываются.

Постновогодняя депрессия — это не диагноз, а обобщенное название негативных переживаний, которые некоторые люди испытывают после конца новогодних праздников. Человек может жаловаться на апатию, нежелание что-либо делать, разочарование, опустошенность, зависть к другим, перепады настроения, нарушения сна, проблемы с аппетитом и снижение либидо.

«На самом деле состояние апатии никак не связано с конкретным праздником, однако есть связь с образной финишной чертой, которую мы подсознательно строим, идем к ней, пересекаем и встречаемся со скукой и непониманием, куда себя пристроить в новом году. Месяц до нового года — это состояние ажиотажа, движения, предвкушения от праздника, с одной стороны. С другой стороны, подведение логичных итогов: «а что я сделал(а) за год?» Мы вкладываем слишком много ожиданий в празднование, а ожидания не всегда совпадают с реальностью. Ставим годовые амбициозные цели, потом огорчаемся от не всегда достигнутых целей. По итогу не хватает ресурса, чтобы в период каникул и выходных себя развеселить и чем-то занять», — заметила Куликова.

Как отметила психолог, чтобы избежать развития такой «постновогодней депрессии» важно не выкладываться по полной на этапе подготовки, четко понять: то, что вас радует, нужно выполнять, а то, что тратит энергию, — не выполнять.

«Еще один важный совет: проводите праздник как хочется вам. Если хотите диван и тазик оливье — этот сценарий, который имеет право на существование, и не нужно себя упрекать за «ленивые» выходные. Лучше заранее продумайте план после праздников, поставить небольшие цели, и следовать этому плану», – заключила Куликова.

