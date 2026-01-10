Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Названа причина апатии после новогодних каникул

Психолог Куликова: постановка амбициозных целей на новый год может вызвать апатию
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

У многих после окончания новогодних праздников может возникнуть чувство апатии и депрессии. Как рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова, это может быть связано с тем, что на новый год люди ставят себе амбициозные цели, и затем разочаровываются.

Постновогодняя депрессия — это не диагноз, а обобщенное название негативных переживаний, которые некоторые люди испытывают после конца новогодних праздников. Человек может жаловаться на апатию, нежелание что-либо делать, разочарование, опустошенность, зависть к другим, перепады настроения, нарушения сна, проблемы с аппетитом и снижение либидо.

«На самом деле состояние апатии никак не связано с конкретным праздником, однако есть связь с образной финишной чертой, которую мы подсознательно строим, идем к ней, пересекаем и встречаемся со скукой и непониманием, куда себя пристроить в новом году. Месяц до нового года — это состояние ажиотажа, движения, предвкушения от праздника, с одной стороны. С другой стороны, подведение логичных итогов: «а что я сделал(а) за год?» Мы вкладываем слишком много ожиданий в празднование, а ожидания не всегда совпадают с реальностью. Ставим годовые амбициозные цели, потом огорчаемся от не всегда достигнутых целей. По итогу не хватает ресурса, чтобы в период каникул и выходных себя развеселить и чем-то занять», — заметила Куликова.

Как отметила психолог, чтобы избежать развития такой «постновогодней депрессии» важно не выкладываться по полной на этапе подготовки, четко понять: то, что вас радует, нужно выполнять, а то, что тратит энергию, — не выполнять.

«Еще один важный совет: проводите праздник как хочется вам. Если хотите диван и тазик оливье — этот сценарий, который имеет право на существование, и не нужно себя упрекать за «ленивые» выходные. Лучше заранее продумайте план после праздников, поставить небольшие цели, и следовать этому плану», – заключила Куликова.

Ранее россиян предупредили об опасных способах борьбы с алкогольным отравлением.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27535555_rnd_5",
    "video_id": "record::5e5fc830-08d1-4be1-8cd0-b8a4044edd9f"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+