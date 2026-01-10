Размер шрифта
Дом получил повреждения в результате падения обломков БПЛА в российском регионе

Шапша: дом поврежден в результате падения обломков БПЛА в Калужской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Никто не пострадал. Повреждение получило остекление одного из частных домов.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены четыре беспилотника над территорией Дзержинского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов, а также на окраине города Калуги», — написал глава региона.

На месте работают оперативные службы.

Утром 10 января губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что за ночь силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В это же время губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил об уничтожении одного украинского БПЛА над регионом.

Ранее в Курской области после атаки ВСУ произошел пожар.

