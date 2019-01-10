Помпео пообещал властям Венесуэлы новые санкции

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против членов правительства Венесуэлы, а также их семей. Об этом говорится в заявлении Помпео на сайте Госдепа.

В тексте документа отмечается, что Вашингтон считает инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро «нелегитимной узурпацией власти» и продолжит вводить санкции против тех, кого считает замешанными в нарушениях прав человека, коррупции и подрыве демократии.

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«Соединенные Штаты продолжают поддерживать венесуэльский народ и будут продолжать использовать всю свою экономическую и дипломатическую мощь для восстановления демократии в Венесуэле», — сказал Помпео.

Он добавил, что Соединенные Штаты выражают поддержку Национальной ассамблее Венесуэлы, которую считают единственной легитимной ветвью власти, избранной венесуэльцами.

Ранее сообщалось, что Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы.