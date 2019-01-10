Юристы разрешили Трампу вводить ЧП в США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что юристы подтвердили его право ввести чрезвычайное положение из-за разногласий с Конгрессом по поводу финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе, передает РИА «Новости».

«У меня однозначно есть право объявить чрезвычайное положение в стране. Юристы дали мне такие рекомендации», — сказал Трамп.

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Он отметил, что в пока не собирается этого делать, но, «если придется», готов ввести ЧП и «профинансировать это через различные механизмы».

Ранее сообщалось, что Трамп ушел со встречи с лидерами демократов во время переговоров по шатдауну.