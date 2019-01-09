Макфол назвал арест американца Уилана в России «очень странным»

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Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал арест американца Пола Уилана в России по подозрению в шпионаже «очень странным». Об этом он рассказал в интервью журналу Foreign Policy.

Арест бывшего морского пехотинца не похож на предыдущие прецеденты, считает Макфол. Так, ранее в подобных случаях российские власти быстро обнародовали детали обвинений, выдвинутых против граждан США, но в данном случае они ведут себя нетипично тихо, говорится в материале.

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«Россияне очень хороши в контрразведке — вероятно, одна из лучших стран в мире в этом деле. Они располагают чрезвычайно эффективными и глубокими системами мониторинга в этой стране. Если они поймали его с поличным в этом деле, почему мы не видели те фотографии? Почему мы не слышали записей? Для меня это выглядит странным», — сказал Майкл Макфол.

Кроме того, экс-посол добавил, что Уилан не выглядит типичным шпионом, учитывая его прошлое.

Ранее Песков прокомментировал возможность обмена Уилана на россиянку Марию Бутину.