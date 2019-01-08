Пекин подтвердил прибытие Ким Чен Ына в Китай

<img src="//img.gazeta.ru/files3/18/11699018/upload-AP_18087007579078-pic905-895x505-44340.jpg">

Власти Китая подтвердили визит в страну лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, передает государственное китайское агентство «Синьхуа».

Ранее источники сообщили, что спецпоезд с неким высокопоставленным чиновником из КНДР пересек границу с Китаем на станции Даньдун.

Реклама

Уточняется, что глава КНДР прибыл в Китай по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина.

По информации агентства, Ким Чен Ын пробудет в Китае с 7 по 10 января.

Ранее CNN сообщил, что администрация США ищет место для новой встречи Трампа и Ким Чен Ына.