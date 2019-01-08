Пекин подтвердил прибытие Ким Чен Ына в Китай
Власти Китая подтвердили визит в страну лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, передает государственное китайское агентство «Синьхуа».
Ранее источники сообщили, что спецпоезд с неким высокопоставленным чиновником из КНДР пересек границу с Китаем на станции Даньдун.
Реклама
Уточняется, что глава КНДР прибыл в Китай по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина.
По информации агентства, Ким Чен Ын пробудет в Китае с 7 по 10 января.
Ранее CNN сообщил, что администрация США ищет место для новой встречи Трампа и Ким Чен Ына.